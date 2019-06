Amazon-Chef Bezos zahlt 80 Millionen Dollar für neue Bleibe

Der Chef von Amazon, Jeff Bezos, hat sich nach der Trennung von seiner Frau eine neue Luxus-Bleibe in New York gekauft. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Amazon-Chef Jeff Bezos schafft sich einem Bericht zufolge ein neues Luxus-Domizil in New York an. Der Multi-Milliardär wolle ein Penthouse und zwei darunterliegende Wohnungen in einem Hochhaus an der Fifth Avenue in Manhattan kaufen.