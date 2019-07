Amazon steckt Millionen in Fortbildung

Der Internetriese Amazon setzt in Zeiten der Digitalisierung auf die Fortbildung seiner US-Mitarbeitenden. Amazon nimmt dafür rund 700 Millionen Dollar in die Hand.(Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Der Internetriese Amazon will mit Blick auf den voranschreitenden technologischen Wandel 100’000 seiner Angestellten in den USA umschulen. In die Fortbildungsprogramme werden rund 700 Millionen US-Dollar investiert, wie Amazon am Donnerstag mitteilte.