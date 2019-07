Amazons Liefer-Rennen mit Walmart lastet auf Gewinn

Befindet sich im Liefer-Wettstreit mit dem Konkurrenten Walmart: der US-Onlinehändler Amazon. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/ROSS D. FRANKLIN

Amazon nimmt für Investitionen in schnellere Lieferungen einen Gewinnrückgang in Kauf. Der weltgrösste Online-Händler legte am Donnerstag nach Börsenschluss zum ersten Mal seit zwei Jahren einen Gewinn unter den Erwartungen vor.