Ambri nach Sieg gegen Davos vor Playoff-Teilnahme

Trotz eines Treffers gegen seinen Ex-Klub muss Inti Pestoni mit Davos in Ambri als Verlierer vom Eis © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Ambri-Piotta kommt gegen das zuvor dreimal in Serie siegreiche Davos zu einem 5:2-Heimerfolg. Die Leventiner tun damit einen weiteren Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation.Es wäre die erste Teilnahme an der Titel-Ausmarchung seit 2014 und die erst dritte seit 2006.