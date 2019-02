Ambri zuhause weiterhin stark

Ambris Jannik Fischer (rechts) und Zugs Dennis Everberg schenkten sich gar nichts © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Der HC Ambri-Piotta bleibt in der heimischen Valascia-Eishalle eine Macht. Die Leventiner kommen mit 4:3 nach Verlängerung gegen Zug zum achten Sieg in den letzten zehn Heimspielen.Wegen starker Schneefälle stand die Partie am Freitag auf der Kippe. Im Spiel musste Ambri lange um den Sieg bangen.