Amigos – Die Legende von Babylon

Mit dem Album «Babylon» markieren die Amigos einen Neuanfang, der für jeden Einzelnen ganz unterschiedlich aussehen kann. In den unterschiedlichsten Lebenssituationen nehmen sie ihre Fans weiterhin an die Hand. Typisch Amigos, nennen sie auch mit der ausgewogenen Abfolge der ineinandergreifenden Lieder wieder Glück und Unglück beim Namen. Wenn Karl-Heinz und Bernd Ulrich ihr Hit-Feuerwerk zünden, springt der Funke auch bei den beliebten Live-Konzerten vom ersten Ton an über.

Wie ein Lauffeuer hat sich im deutschsprachigen Europa und weit darüber hinaus bereits herumgesprochen, dass die mit über 100 Gold- und Platinauszeichnungen geehrten ECHO-Gewinner für das neue Studioalbum 2019 wieder tolle, zündende Ideen hatten. Und weil Amigos-Fans für die Brüder aus Hessen durchs Feuer gehen, gibt es jetzt schon das heißersehnte Album «Babylon» mit der sinnigen Schlussnummer «Meine Liebe wird dich überall begleiten» zum Vorbestellen. (Telamo)