Amigos im Gespräch zum Album «110 Karat»

Mit ihrem am Freitag erscheinenden Album «110 Karat» präsentieren sich die Amigos erneut ungemein vielseitig – jedes Lied hat seine eigene, einzigartige Geschichte. Eine Menge Leidenschaft, Mut und Lebenserfahrung flossen in diese CD-Produktion der sympathischen Brüder.

Jeder kennt sie, jeder will sie. Manche singen über sie, andere morden dafür. Ihre Faszination ist unglaublich. Ihre Schönheit, diese Kraft und Ausstrahlung lassen Herzen höher schlagen. Als einzigartiger Liebesbeweis, als Zeichen der ewigen Verbundenheit und Wertschätzung sind sie so einzigartig, dass ihr wahrer Preis hoch geschätzt wird. Die Rede ist natürlich von Diamanten. Doch auch die Amigos gehören in diese Klasse der Hochkaräter. Aufgrund ihres unerschütterlichen beruflichen Erfolgs als Schlager-Duo – und als Menschen sowieso! Facettenreich und faszinierend fangen Karl-Heinz und Bernd Ulrich mit ihren Liedern das Leben ein. Grosse, überschäumende, aber auch wider-strebende Gefühle, tröstliche Erinnerungen, geheime Sehnsüchte und verschüttete Träume holen sie ans Tageslicht und reflektieren dabei nicht nur die Sonnen-, sondern auch die Schattenseiten.

Das Leben hat diese Rohdiamanten geschliffen. Mit ihrem neuen Album «110 Karat» präsentieren sich die Amigos erneut ungemein vielseitig. Jedes Lied hat seine eigene, einzigartige Geschichte. Eine Menge Leidenschaft, Mut und Lebenserfahrung flossen in diese Produktion. Von verschiedenen Autoren wurden den Amigos Titel auf den Leib geschrieben. In der Hitschmiede von Mike Dorth, dem «dritten Amigo», bekamen die Arrangements und Texte der sympathischen Brüder den entscheidenden Schliff. Abgerundet werden die Aufnahmen durch den erfrischenden Chorgesang der zwei wichtigsten Frauen in Bernd Ulrichs Leben – durch die Stimmen von Ehefrau Heike und Tochter Daniela Alfinito.

Über 100 Gold- und Platin-Awards und wiederholte Nr. 1 Charts-Triple

(D-A-CH) angesprochen, zeigen sich die Amigos wohltuend entspannt. «Wir haben keinen Erfolgsdruck. Wir machen Musik aus Leidenschaft. So ist auch das neue Album entstanden. Ausdrucksstark, unverkennbar in der Interpretation und Intonation, voller Gefühl. Wir sind unendlich dankbar, dass wir nach so langer Zeit auf den Bühnen noch immer so viele Menschen mit unserer Musik erreichen, begeistern und glücklich machen. Mit einem Album, das uns auch selber glücklich macht. «110 Karat» ist eine lupenreine Amigos Produktion mit 14 handverlesenen Titeln und dem Hitmix 2018, die wir mit Liebe und aus tiefster Überzeugung produziert haben!»

«110 Karat» gibt dem Longplayer den viel versprechenden Namen. Modern arrangiert und produziert, beschreibt der Titel die Liebe und das Verlangen zum Partner. Es wurde schon oft davon gesungen, doch die Amigos finden einmalig schöne Worte: «Du bist lupenreines Glück für mich, 110 Karat. Du bist mehr als pures Gold für mich, 110 Karat.» Der Refrain bleibt im Ohr. Disco-Fox-Tänzer kommen hier voll auf ihre Kosten. (Sony Music)

www.die-amigos.de

www.facebook.com/DieAmigos