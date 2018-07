Amigos schaffen erneutes #1 Tripel

Kurz vor erscheinen des Album «110 Karat» haben Bern & Karl-Heinz Ulrich gehofft, dass sie es erneut schaffen wiederum in allen Länder die Chart zu erstürmen. Die Hoffnung wurde erfüllt.

Anja, Küng, Head of Promotion & Audience Development, Sony Music Switzerland: «In der Schweiz ist es das fünfte Topalbum der Brüder. Ihre zuletzt veröffentlichten Studioalben aus den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 haben es alle an die Spitze der Schweizer Charts geschafft. Fünf Jahre in Folge ist das noch niemandem zuvor gelungen in der Schweizer Chartgeschichte!»

Markus Hartmann VP RCA & Ariola Sony Music GSA: «Es ist fantastisch, dass die Amigos zum neunten Mal die Nummer Eins der deutschen Albumcharts sind. Bernd und Karl-Heinz gehören damit zu den erfolgreichsten Künstlern im Bereich Volksmusik und Schlager überhaupt. Sie sind irrsinnig fleißig, unglaublich authentisch und in ihrem Segment klar die Besten. Wir freuen uns sehr mit den Amigos über diesen riesigen Erfolg in diesem kompetitiven Markt.»

Peter Schilling, Director Ariola, Sony Music Entertainment Austria: «Auch in Österreich freuen wir uns sehr, dass die AMIGOS mit ihrem neuen Album ‚110 Karat‘ auf Anhieb die Spitze der Charts erobern konnten. Mit insgesamt 13 Alben in Folge konnte sich das Brüderpaar seit 2007 in den Top 3 der österreichischen Charts platzieren. Dies zeigt ganz deutlich, dass die Amigos auch hierzulande eine solide Fanbase haben, was nicht zuletzt daran liegt, dass das Brüderpaar stets und unermüdlich ihre Fans mit Promoauftritten, Autogrammstunden und Konzerten erfreuen. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem Erfolg und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit den Amigos!»

Nächste LIVE – Termine (Schweiz)

09. August 2018 – Heiteren Open-Air – Zofingen

21. Oktober 2018 – Kursaal – Bern

03. November – Kulturzentrum Braui – Hochdorf