Simon Ammann zeigt in der Qualifikation in Lillehammer eine starke Leistung und belegt Platz 5 © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Simon Ammann zeigt in der Qualifikation für das Weltcupspringen am Dienstag in Lillehammer im Rahmen der Raw-Air-Tour eine starke Leistung. Der Toggenburger springt auf 135 m und belegt damit Rang 5.