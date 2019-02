Ammann verpasst Top 20 knapp

Durchzogene Leistung: Simon Ammann sprang in Oberstdorf auf den 21. Platz © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Simon Ammann springt am Weltcup in Oberstdorf als einziger Schweizer in die Punkte. Der Pole Kamil Stoch feiert seinen ersten Saisonsieg. Die Schweizer Skispringer fanden sich auch am dritten und letzten Wettkampftag auf der Skiflugschanze in Oberstdorf nicht zurecht.