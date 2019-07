An der Unterführung gescheitert

Bahnunterführung Herisau: Der Sattelschlepper war zu hoch und der Chauffeur zu betrunken. © Kapo AR

Ein Sattelschlepper ist am Dienstag in Herisau in einer Unterführung stecken geblieben. Am Anhänger entstand beträchtlicher Sachschaden. Der 47-jährige Lastwagenfahrer war offensichtlich betrunken.