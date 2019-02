Lawine: Bergungsarbeiten dauern an

Die Suche nach Verschütteten des Lawinenabgangs hielt in Crans-Montana VS auch die ganze Nacht auf Mittwoch an. © KEYSTONE/KANTONSPOLIZEI WALLIS

Bei einem Lawinenabgang im Skigebiet von Crans-Montana im Unterwallis sind am Dienstag mindestens vier Menschen verletzt worden. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern dauerte auch in der Nacht auf Mittwoch an. Die Polizei geht von weiteren vermissten Personen aus.