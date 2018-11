Anderson deklassiert Nishikori

Zu viel Power für Kei Nishikori: Kevin Anderson liess dem Japaner an den ATP Finals in London nicht den Hauch einer Chance © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Kevin Anderson steht in der Federer-Gruppe mit eineinhalb Beinen in den Halbfinals der ATP Finals. Der Südafrikaner deklassiert den Japaner Kei Nishikori in nur gerade 64 Minuten 6:0, 6:1.