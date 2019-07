André Fenna – So schmeckt das Leben

Ha cch h – Sommer! Bis tief in die Nacht im Garten sitzen, draußen mit Freunden feiern, den Grill anschmeissen, sich die Haarpracht mit der Sonnenbrille zurechtrücken und zu den besten Liedern aus dem Radio Melody abschalten – während ein kühles Getränk in den Händen vor sich her perlt . JA – ganz genau «So schmeckt das Leben» und der Sommer kann so verdammt fantastisch sein!

Bereits die ersten Sekunden von «So schmeckt das Leben» bieten sommerliches Ohrwurm – Potenzial! Eine Portion Summerfeeling, federleichte Grooves und verspielte Gitarren und der Sommer fühlt sich damit an wie ein einziger unvergesslicher Tag. André Fenna frönt mit seinem neuesten Lied dem Leben und einmal gehört, brennen sich die Zeilen des Gute – Laune – Songs einfach in den Kopf hinein und man glaubt ganz fest daran, dass es der beste Sommer des Leben s wird. ( Fenna Records)