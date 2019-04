Andrea Berg mit neuem Album «Mosaik»

«Zwei Jahre haben wir intensiv an Mosaik gearbeitet, jetzt stehen wir unmittelbar vor der Veröffentlichung des neuen Albums. Das ist ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Das Leben hält für uns die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen bereit: runde und funkelnde, aber auch kantige und dunkle. Doch was auch immer passiert, eines ist gewiss: Wir machen gemeinsam das Beste daraus – lasst uns keine Zeit verlieren, 2019 wird unser Jahr», sagt die erfolgreiche Sängerin.

Sie nimmt ihre Anhänger auf dem insgesamt 17. Studioalbum — dem dritten unter dem eigenen Label Bergrecords — mit auf eine spannende musikalische Reise. Liebe, Glück, Sehnsucht und Schmerz – die 15 brandneuen Titel formen gemeinsam ein authentisches Mosaik des Lebens!

Mit dem Titelsong Mosaik hat Andrea Berg einen weiteren Hit geschaffen, der sofort ins Ohr geht. «In jedem Scherbenmeer seh ich ein Mosaik, bunt und schön wie das Licht, das den Morgen verspricht.» Mosaik ist ein positiver, nach vorne gerichteter Song – ein musikalischer Mutmacher im besten Sinne! Schrammen und Narben, Enttäuschungen und Stolpersteine werden zu funkelnden Diamanten, die gestärkt und voller Energie in die Zukunft blicken lassen.

Auf dem Album hat Andrea Berg alle ihre Titel selber oder mit geschrieben. Dabei durfte sie auch diese Jahr wieder auf die Unterstützung von René Baumann (DJ Bobo) zählen. Aber auch Xavier Naidoo und Dieter Bohlen haben mit ihr zusammen Songs kreiert.

2018 widmete Andrea Berg nahezu komplett der Arbeit an ihrem neuen Album und der Vorbereitung der Mosaik-Live-Arena-Tour, die Ende November 2019 mit einer Doppelpremiere in Stuttgart startet und durch alle grossen Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz führt. Zuvor stehen unter anderem noch das traditionelle «Heimspiel» am 19. Juli in Aspach sowie Sommer Openairs in der Berliner Waldbühne, in Klagenfurt und Schaffhausen auf dem Programm. Tickets sind unter www.andrea-berg.de erhältlich. Die Anhänger dürfen sich neben dem Standardalbum auch wieder auf eine Premium Edition, eine Doppel-Vinyl sowie eine limitierte Fanbox mit hochwertigen Extras freuen. (Bergrecords)