«Ich bin bei dir» lag (fast) vergessen in der Schlager-Schublade – bis jetzt. Andrea Jürgens wollte diesen Titel unbedingt singen, weil er einer ihrer Lieblingssongs war der davon erzählt, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt die in guten, als auch in weniger guten Zeiten zu einem stehen – diese Gedankenform des menschlichen Miteinanders war Andrea immer sehr wichtig. Schon bei den Aufnahmen stellte sich heraus, dass dieser Song für Andrea auf den Leib geschrieben wurde und ihre einzigartige Interpretation macht „Ich bin bei dir“ zu einem echten Juwel. Leider sollte Andreas’ Wunsch – diesen Titel zu Lebzeiten herauszubringen – aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Erfüllung gehen. Damals hatte Andrea Jürgens „Ich bin bei dir“ zusammen mit Produzent und Komponist Alfons Weindorf aufgenommen. Alfons Weindorf erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit mit Andrea Jürgens zurück: „Andrea kam immer 100% vorbereitet ins Studio und brachte sogar meinem Hund etwas mit – Leckerlis oder manchmal sogar Spielsachen. Sie war und ist für mich eine ganz besondere, liebenswerte Künstlerin die ich nie vergessen werde.“

„Ich bin bei dir“ wurde 2019 modern arrangiert und die glasklare, einzigartige Stimme von Andrea Jürgens verzaubert auch bei dieser neuen Produktion und hebt die Ausnahmesängerin auf ein musikalisches und textliches Schlagerfirmament. Die zarte Seele von Andrea Jürgens spiegelt sich auch in „Ich bin bei dir“ wieder – nur sie hatte dieses gewisse etwas in ihrer Stimme welches es nie wieder geben wird. „Ich bin bei dir“ wird die weltweit erste Auskopplung aus dem folgenden „Andrea Jürgens – Gold“ Doppel-Album sein.

Als kleines Mädchen von 10 Jahren wurde Andrea Jürgens von Musikproduzent Jack White entdeckt und zog von Anfang an mit ihrer unvergleichlichen Stimme ein Millionenpublikum in ihren Bann. Andrea Jürgens gehört bis heute zu den erfolgreichsten Kinderstars aller Zeiten, und zu den Wenigen, die auch im Erwachsenenalter ihre Karriere fortsetzen konnten. (Telamo)