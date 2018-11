Andrighetto mit Assist bei Colorados sechstem Sieg in Serie

Colorados Goalie Philipp Grubauer zeigt gegen Pittsburgh eine seiner 22 Paraden © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Sven Andrighetto gibt seinen ersten Assist in dieser NHL-Saison. Der Zürcher Stürmer gewinnt mit den Colorado Avalanche zuhause gegen Pittsburgh 6:3.Für Colorado, das in der Central Division auf dem 2. Platz liegt, war es der sechste Sieg in Serie.