Andrighetto punktet bei Colorados Sieg in Chicago

Nathan McKinnon (am Puck) führte beim 5:3-Auswärtssieg von Colorado in Chicago als Center die erste Sturmlinie mit dem Schweizer Sven Andrighetto an © KEYSTONE/FR165605 AP/DAVID BANKS

Die Colorado Avalanche mit dem Schweizer Stürmer Sven Andrighetto feiern im Rennen um die Playoff-Plätze in der NHL einen wichtigen Sieg. Das Team aus Denver gewinnt in Chicago 5:3.Nach dem dritten Sieg in Folge beträgt Colorados Rückstand auf einen Playoff-Platz nur einen Punkt.