Bencic und Wawrinka müssen warten

Murray bezwang zum Auftakt des Turniers in der amerikanischen Hauptstadt nach 2:39 Stunden den Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 80) 3:6, 6:4, 7:5, nachdem der Brite seine ersten sechs Matchbälle noch vergeben hatte. Die Partie endete erst nach Mitternacht, da Regen zu Verzögerungen im Programm geführt hatte

Für Murray war es erst die vierte Partie im laufenden Jahr, die erste seit dem Turnier Ende Juni in Eastbourne. Wegen einer Hüftoperation hatte der dreifache Grand-Slam-Champion vor seinem Comeback in der Rasensaison fast ein Jahr pausiert. In der Weltrangliste belegt Murray derzeit nur die Position 832.

Opfer des Regens wurden die beiden Schweizer Belinda Bencic und Stan Wawrinka. Bencic (WTA 43) drehte gegen die ein Jahr ältere Britin Harriet Dart (WTA 178) nach einem 0:3- und 2:5-Rückstand den ersten Satz, ehe beim Stand von 7:5, 4:2 aus Sicht der 21-Jährigen aus Wollerau erneut Regen einsetzte und die Partie verlegt werden musste. Der Match von Wawrinka gegen den Amerikaner Donald Young, der im Anschluss an die Partie Murrays angesetzt war, konnte noch nicht einmal begonnen werden.

