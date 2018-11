Angela Henn und Dennis Klak -Felicita

Normalerweise halten Angela und Dennis nicht viel von Coverversionen, da beide jedoch sehr viel mit diesem Song verbinden und ihn schon seit ihrer Kindheit sehr schön fanden, stand für die beiden fest diesen zu covern.

Trotz einer Coverversion haben Angela und Dennis dennoch probiert ihre eigene Handschrift in den Song einzubauen ohne dabei die Urheberrechte zu verletzen.

So ist zum Beispiel die Idee entstanden eine Ballade aus der ursprünglichen Deutschen Felicita Version zu machen, mit einem neuen Arrangement in dem natürlich die ganzen Ideen von den beiden verwirklicht wurden.

Ausserdem ist passend zur Weihnachtszeit, eine Weihnachts Version des Songs mit dabei! Beide wollen bewusst nicht mit vergangenen Interpreten die diesen Song gesungen haben verglichen werden.

Normalerweise wollten Angela und Dennis passend zum Song ein romantisches Musikvideo in Griechenland drehen. Dies war jedoch nicht möglich, da trotz Kontaktaufnahme mit Verlag und Urhebern keine Rückantwort kam und somit auch nicht die Genehmigung für einen Videodreh. Dies finden beide sehr schade!

Nichtsdestotrotz am 31.12.2018 werden Angela und Dennis beim Deutschen Musikfernsehen bei der Silvestershow das erste Mal den Song «Felicita» romantisch präsentieren. Dieser Auftritt wird dann auch im Fernsehen ausgestrahlt und in den sozialen Netzwerken zu sehen sein. (PD)