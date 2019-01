Nicht beliebt, aber geachtet: Merkel zu Besuch in Griechenland

Angela Merkel wurde am Donnerstag zum Auftakt ihres Griechenland-Besuch von Ministerpräsident Alexis Tsipras empfangen. © Keystone/AP/THANASSIS STAVRAKIS

Die Zeiten, als Angela Merkel in Griechenland auf Plakaten als Nazi in Uniform verunglimpft wurde, sind vorbei. Nun empfängt ein strahlender Regierungschef Alexis Tsipras die Kanzlerin in Athen. Aber nicht alle sind so froh wie der frühere Merkel-Gegner.