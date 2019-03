Angelina Jolie fordert vor Uno stärkeres US-Engagement in der Welt

Angelina Jolie während ihrer Rede vor der Uno-Vollversammlung in New York. © KEYSTONE/AP/BEBETO MATTHEWS

Hollywoodstar Angelina Jolie hat einen Auftritt auf politischer Bühne hingelegt. In einer Rede vor der Uno-Vollversammlung in New York sprach sie sich am Freitag in klarer Abgrenzung zu US-Präsident Donald Trump für ein grösseres Engagement der USA in der Welt aus.