Anita & Alexandra Hofmann – Wahnsinn

Im Januar und Februar geht es mit einer grossen Schlagerparty-Tour los, zu denen die Schwestern viele Stars und Freunde eingeladen haben und ab März werden sie uns solo mit einem bunten Show-Programm in vielen Städten Deutschlands begeistern. Vorab präsentieren uns ANITA & ALEXANDRA in diesem Herbst ihr neues Album «Wahnsinn», das es mal wieder in sich hat. Wir können gar nicht anders – gepackt von Leidenschaft, Lebensfreude, Romantik, einem Hauch Sexappeal und jeder Menge Temperament – werden wir ab dem ersten Lied, dem Titelsong «Wahnsinn», mitgerissen in einen Strudel voll energiegeladener Sounds, treibenden Beats, magischen Gesangsharmonien und erst bei Titel 15 atemlos glücklich wieder ausgespuckt. Puhh!

Für den aktuellen Titel Hollywood haben die beiden Schwestern ein Video gedreht. Sie wollen alle diejenigen feiern die für das Gemeinwohl ihre unermüdlichen Dienste leisten.

WAHNSINN! Schon mit ihrer ersten Single gehts mit Anita und Alexandra im musikalischen Direktflug nach «Hollywood»! Ja, richtig gehört! 3 Minuten lang dürfen wir der Star in diesem «Oscar»-verdächtigen Film mit einem Mega-Soundtrack dieses prominenten Sister Act sein. Also, runter vom Sofa und rauf auf die Bühne!! Hier kommen 30 Jahre Power und Leidenschaft, hier kommen: Anita und Alexandra Hofmann! WAHNSINN! (da music)