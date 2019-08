Anja Zeidler ist schwanger

View this post on Instagram

„Anja wieso ist dein Freund nicht vegan?“ klar freue ich mich über jeden, der sich vegan ernährt🤩🌱Ich persönlich bin überzeugte Veganerin, aber das stösst nicht bei allen auf Verständnis. . Nicht selten werde ich von Mischköstlern belächelt & versucht „zur Vernunft“ gebracht zu werden. Mein Freund hingegen ist da anders. Als ich das erste Mal für ihn kochte, war es – natürlich wie immer, wenn ich koche – vegan🌱 . Er liiiiebte das Essen (Pasta mit cremiger Sauce aus Cashew🤤) und konnte nicht genug bekommen😛 . Als ich ihm erklärte, was er da genau isst, hörte er gespannt zu. Er kannte sich zu meinem Erstaunen bereits mit dem Thema aus, denn zu seinen Profi-Fussball Zeiten in Deutschland⚽️ lebte er auch mal einen Monat vegan🌱 Er wollte ausprobieren, wie sich seine Energie auf dem Spielfeld verändern würde. Er war erstaunt, wie gut er sich fühlte. . Ich finde man sollte immer zu seiner Einstellung stehen und diese selbstbewusst vertreten, von seinen Mitmenschen aber nicht automatisch das Selbe fordern, nur weil man es selbst gut findet. . Seit wir zusammen sind wohnen wir fast ausschliesslich bei mir. Ich koche vegan – UND ER ISST IMMER MIT🙂In meinen Pfannen wird kein Fleisch gekocht! Wenn wir im Restaurant sind, schätze ich es, bestellen zu dürfen, was ich möchte. Wieso sollte er das nicht dürfen? Ich verstehe die Veganer, die sagen, sie könnten niemals mit einem Fleischfresser zusammen sein. Wenn man sich seinen Partner doch nur selbst basteln könnte, was?😉 Ich persönlich verliebe mich nicht auf Grund des Essverhaltens in eine Person… . Natürlich würde es mich freuen, wenn wir neben all unseren sonstigen Gemeinsamkeit auch noch diese vollständig teilen würden, aber ich bin die Letzte, die ihm – oder sonst irgendjemandem – etwas aufzwingt! Wir Veganer wissen doch am besten, wie weit wir es mit Propaganda bringen. Man verärgert die Leute nur. Kontraproduktiv🙂 . Mein Freund hat sich „What The Health“ angeschaut, das Thema interessiert ihn und er meinte auch, er möchte wieder so einen vegan Monat machen🌱 Mal schauen, was er in Zukunft FÜR SICH entscheidet…❤️Bis dahin ernährt er sich bei mir zu Hause gesund, lecker, abwechslungsreich…. und vegan🙃