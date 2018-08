Anklage wegen Mordes in Seebadi

Gegen den heute 62-jährigen Deutschen wurde gemäss Radio Top Anklage beim Bezirksgericht Kreuzlingen erhoben. Generalstaatsanwalt Stefan Haffter sagt, die Staatsanwaltschaft habe Antrag auf «Verurteilung des Beschuldigten wegen Mordes zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe mit anschliessender Verwahrung» gestellt.

Der mutmassliche Täter soll vor rund zweieinhalb Jahren in der Badi Tägerwilen eine damals 38-jährige Frau ermordet haben. Dies geschah an Pfingsten. Die Frau, die aus Konstanz kam, war an schweren Kopfverletzungen gestorben.

Die spanischen Behörden, die den Mann festgenommen hatten, haben ihn an die Schweiz ausgeliefert. Der mutmassliche Täter war geständig, aber kurze Zeit später zog der Mann sein Geständnis allerdings wieder zurück. Er sitzt seit zwei Jahren in Untersuchungshaft.

Wann der Prozess gegen den Mann beginnt, ist noch nicht klar.

(red.)