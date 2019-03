Anna-Carina Woitschack – Eine Nacht im Paradies

Jakobs zeigte sich u.a. für Grössen wie G.G. Anderson, Fantasy und Klubbb 3 mit verantwortlich und hat mit Anna-Carina Woitschack die Sängerin gefunden, die mit ihrer unglaublichen Stimme diesem Lied die Seele verleiht.

Auch ist die neue Single «Eine Nacht im Paradies» ein erster Ausblick auf das im Spätsommer erscheinende Album, auf dem Anna-Carina ihre Vielfältigkeit sowie gesanglichen Qualitäten mit konventionellen und modernen Schlagern unter Beweis stellen wird.

Dafür sind gleich mehrere Erfolgs-Produzenten und Autoren verantwortlich. Denn für das kommende Album sind, neben Benjamin Brümmer und Gerd Jakobs, einige der erfolgreichsten Kreativen des Landes mit von der Partie, die u.a. schon für Helene Fischer, Howard Carpendale und Matthias Reim zum Besten gesorgt haben. Man darf also gespannt sein !

Anna-Carina Woitschack erhielt bereits im zarten Alter von 18 Jahren ihren ersten Plattenvertrag, nachdem sie sich in der achten Staffel von DSDS bis in die Finalshows vorgesungen hatte. Das sympathische Stimmwunder überzeugt – damals wie heute – mit ihrer Natürlichkeit, Emotionen und ihrer ansteckenden positiven Lebenseinstellung. (Telamo)

Live in der Schweiz :

09. Aug. – Grillfest, 2555 Brügg

16. Nov. – Luxory, 2540 Grenchen