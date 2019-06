Anna-Carina Woitschack – Leuchtturm

Mit anheizender Lebensfreude, positiver Leidenschaft und ihren abwechslungsreichen Gesangs-Facetten wird die neue Single „Leuchtturm“ zum Flirt mit den Sinnen. Mit Eleganz und Leichtigkeit verzaubert der Titel und vermittelt die beschwingte Verliebtheit zwischen Mann und Frau – aber wie es im Zusammenleben zwischen den beiden Geschlechtern so ist – die Frau ist die Feinfühlige und muss dem Mann erst einen ganzen Leuchtturm bauen – damit er ihre Zeichen überhaupt erkennt.

Beim Video zum Titel Leuchtturm hat übriges ihr Partner Stefan Mross das Drehbuch geschrieben und Regie geführt.

Mit präziser Schreibfeder wurde der Text von Alexander Scholz geschaffen und in der Komposition durch Bernhard Wittgruber in Szene gesetzt. Emotional und authentisch versteht es die Sängerin die zweite Auskopplung aus ihrem im September 2019 erscheinenden Album zu präsentieren. Man merkt der Single die gesungene Freude von Anna-Carina Woitschack an – mit frischen und zeitgemäßen Beats macht die Single „Leuchtturm“ Lust auf das neue Album. Die permanente Weiterentwicklung der DSDS-Finalshow-Teilnehmerin überzeugt auch bei dieser Single, von der es zusätzlich einen Remix von Erfolgsproduzent Felix Gauder (u.a. Andrea Berg, Maite Kelly und Fantasy) geben wird. (Telamo)