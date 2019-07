Annen an WM-Serie in Kanada Achte

Nach einem Sturz in Hamburg beim Rennen der WM-Serie in Edmonton wieder in den Top Ten: Triathletin Jolanda Annen © KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA

Am Triathlon der WM-Serie über die Sprintdistanz in Edmonton läuft Jolana Annen auf den 8. Platz, Max Studer und Florin Salvisberg kommen in die Top 20. Nach dem Sturz in der WM-Serie in Hamburg vor zwei Wochen meldete sich Annen in Kanada mit einem Top-10-Resultat zurück.