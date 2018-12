AnnenMayKantereit wieder in Winti

2014 traten «AnnenMayKantereit» zum ersten Mal an den Winterthurer Musikfestwochen auf. Damals spielte die Kölner Band auf dem überschaubaren Kirchplatz. Die vier Strassenmusiker wurden in den darauffolgenden Jahren zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Acts. Jetzt kehren Henning, Christopher, Malte und Severin zurück nach «Winti» und spielen als Headliner an den 44.Winterthurer Musikfestwochen.

Vom 7. bis 18. August 2019 bieten die Musikfestwochen internationalen Newcomern und Schweizer Bands die Möglichkeit, vor mehreren Tausend Besucherinnen und Besucher zu spielen. Weitere Acts werden im Frühling bekannt gegeben.

