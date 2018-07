Kälin und Hoffmann an EM dank Spezial-Einladung

Die beiden Athletinnen haben vom Kontinentalverband European Athletics eine Einladung erhalten. European Athletics vergibt in denjenigen Disziplinen Einladungen, in denen die ideale Anzahl von Athleten («Target number of athletes») nach Eingang der Anmeldungen durch die Landesverbände nicht mittels erfüllter Limiten erreicht wurde. Dies war sowohl im Siebenkampf wie auch über 800 m der Fall.

Die 18-jährige Bündnerin, im Juli Sechste an der U20-WM in Tampere, und die 22-jährige Walliserin, die bereits für die 4×400-m-Staffel selektioniert wurde, kommen somit zu ihrer Premiere an einer EM bei den Aktiven.

Annik Kälin weist eine Saisonbestleistung von 5844 Punkten auf (Limite 5900), Lore Hoffmann hat eine Saisonbestzeit von 2:02,82 (Limite 2:02,50).

(SDA)