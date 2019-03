Anschlag in Mogadischu mit sieben Toten

Eine Autobombe ist am Donnerstag in der somalischen Hauptstadt bei einem Checkpoint von Sicherheitskräften explodiert. Mindestens sieben Zivilisten wurden getötet. © KEYSTONE/AP/FARAH ABDI WARSAMEH

Bei einem Anschlag in Mogadischu sind laut der Polizei mindestens sieben Zivilisten getötet worden. Eine Autobombe sei am Donnerstag in der somalischen Hauptstadt explodiert, sagte ein Polizist. Etliche Menschen seien verletzt worden.