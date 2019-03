Anschlag: Was wir bis jetzt wissen

Das Wichtigste in Kürze:

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen sind mindestens 49 Menschen bei einem Angriff auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch ums Leben gekommen.

Laut Jacinda Ardern, Regierungschefin von Neuseeland, sind über 20 Menschen schwer verletzt.

Mehrere Täter waren beteiligt, vier Verdächtige wurden bisher festgenommen.

Das Attentat war laut den Behörden «gut vorbereitet».

Landesweit ist die höchste Terrorstufe ausgerufen worden.

Für Neuseeland ist es eine der schlimmsten Gewalttaten der jüngeren Geschichte. Die Angriffe waren in der Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum von Christchurch und in einer Moschee im Vorort Linwood verübt worden. Einer der Attentäter hat den Anschlag gefilmt und live auf Facebook gestreamt. Zu Beginn des Videos hört man den Attentäter sagen: «Lasst die Party beginnen.» Die neuseeländische Polizei warnt davor, das Video zu suchen und anzuschauen. Die Bilder seien «extrem erschreckend».

Rechtsextremer Terrorist

Beim Mann handelt es sich um einen Australier mit rechtsextremem Hintergrund. Dies wurde von Scott Morrison, dem australischen Regierungschef, bestätigt. Nach offiziellen Angaben wurden bisher vier Verdächtige, darunter eine Frau, festgenommen. Ein Mann Ende 20 wurde wegen Mordes angeklagt. Ob es sich dabei um den Australier handelt, ist unklar, die Polizei bestätigte aber, dass unter den Verhafteten ein Australier sei. Beim Angeklagten wurden mehrere Waffen sichergestellt.

Als Zeichen der Anteilnahme gegenüber Neuseeland hängen die Flaggen in Australien heute auf Halbmast.

Out of respect and in condolence for all those killed in the terrorist attack in New Zealand, I have asked for flags to be flown at half-mast. pic.twitter.com/0qgIrmdgoH — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 15, 2019

Mindestens 49 Tote

Beim Anschlag wurden mindestens 49 Menschen getötet. Mehr als 20 Personen, darunter auch Kinder, sind schwer verletzt. Das Schweizer Aussendepartement EDA bestätigt gegenüber Keystone-SDA, dass unter den Opfern – nach derzeitigem Ermittlungsstand – keine Schweizer sind. Viele der Opfer seien Migranten, twittert Regierungschefin Jacinda Ardern. «Neuseeland ist ihr Zuhause. Sie sind ein Teil von uns.» 41 Personen verstarben in der Al-Noor-Moschee, sieben weitere wurden in der Linwood-Moschee getötet. Eine Person erlag den schweren Verletzungen im Spital.

Latest on Christchurch shootings: 49 people have been killed. 41 people died at the Al Noor mosque on Deans Ave, Hagley Park. Seven people died at the Linwood Islamic Centre. One person has died in hospital. — Checkpoint (@CheckpointRNZ) March 15, 2019

Regierungschefin ist bestürzt

Es handle sich um einen «aussergewöhnlichen Akt beispielloser Gewalt». Ein solcher habe keinen Platz in Neuseeland, schreibt Regierungschefin Jacinda Ardern. An die Bevölkerung appellierte sie, zuhause zu bleiben. Die Innenstadt von Christchurch war zeitweise abgeriegelt, Schüler durften ihre Klassenräume nicht verlassen, und alle Menschen in Christchurch wurden aufgerufen, nicht auf die Strasse zu gehen. Erst am Abend (Ortszeit) wurde die Sperre aufgehoben. Noch immer herrscht die höchste Terrorstufe in Neuseeland.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) March 15, 2019

Laut Polizei war der Anschlag «gut vorbereitet und durchgeplant». An Autos wurden zwei Sprengsätze gefunden, die mittlerweile entschärft wurden. Am Bahnhof Britomart wurden zwei verdächtige Taschen gesichtet. Der Bahnhof wurde evakuiert und die Taschen sicherheitshalber gesprengt. Der Inhalt der Taschen war aber harmlos.

