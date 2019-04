Ansturm auf FCSG-Jubiläum-Trikots

An die Gründung vom 19. April 1879 soll nicht nur ein Fest erinnern, sondern auch ein Jubiläumstrikot. FM1Today durfte das Shirt im Vorhinein schon anschauen und eines davon verlosen. Die Espen werden im selbigen Tirkot am 20. April gegen den FC Luzern antreten.

Am Samstagmorgen kann das Trikot im Kybunpark gekauft werden. Die Schlange vor dem Shop ist schon vor der Öffnung extrem lang. Trikots« häts so langs hät». Das Shirt kostet 79 Franken. Für einen Nummern- und Namensaufdruck zahlt man zusätzlich noch 18.00 Franken. «Auch der Preis ist eine Anlehnung an unser Geburtsjahr», sagt Markus Küttel, FCSG-Merchandising Chef.

Die grosse Geburtstagparty steigt am Samstag, 20. April, ab 12 Uhr im Kybunpark in St.Gallen. Neben den diversen Aktivitäten, wie dem Streetfoodfestival oder der Afterparty, ist das Highlight natürlich das Meisterschaftsspiel um 19 Uhr gegen den FC Luzern – die Spieler Hefti, Barnetta und Co. sind natürlich dann im Jubiläumstrikot auf dem Platz.

