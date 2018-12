Anwälte von Huawei-Finanzchefin bieten Millionen-schwere Kaution an

Will ihre beiden Häuser in Vancouver als Kaution hinterlegen: die verhaftete Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Die Anwälte der in Kanada festgenommenen Finanzchefin des chinesischen Technologieriesen Huawei, Meng Wanzhou, bieten 15 Millionen kanadische Dollar Kaution an. Diese Summe nannten die Verteidiger bei der Fortsetzung der Anhörung am Montag in Vancouver.