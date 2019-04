Apfelbaumdieb treibt sein Unwesen

In Hundersingen scheint ein Täter eine Vorliebe für Apfelbäume zu haben. In der Gegend wurden bereits mehrere Apfelbäume entwendet. So auch bei einer 38-Jährigen: Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Freitag wurde von der Wiese der Frau einen Apfelbaum ausgegraben und mitgenommen, schreibt die Polizei Konstanz.

Erst als die Besitzerin durch Mitteilungen des Polizeipräsidiums Konstanz mitbekam, dass bereits mehrere Apfelbäume entwendet wurden, erstattete sie am Montag Anzeige.

(red./Polizeipräsidium Konstanz)