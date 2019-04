App gegen Foodwaste startet durch

Sie wollen die Welt verändern. Sie wollen, dass es in den Köpfen der Menschen klick macht. Und vor allem wollen sie, dass keine Lebensmittel mehr verschwendet werden. Die Bewegung «Too Good To Go» hat es geschafft, über ihre gratis App mehr als 200’000 Mahlzeiten in der Schweiz zu retten. Nun ist der Trend auch in St.Gallen angekommen.

Win-win-win-Situation

In der Schweiz landen laut «To Good To Go» jedes Jahr über zwei Millionen Tonnen Nahrungsmittel im Abfall, dies entspricht ungefähr einem Drittel aller produzierten Lebensmittel. Das Start-Up «Too Good To Go» bietet eine kostenlose App an, über die gastronomische Betriebe und der Detailhandel ihre übrig gebliebenen Mahlzeiten oder Produkte zu einem vergünstigten Preis anbieten können. «Es ist sozusagen eine Win-win-win-Situation», sagt Delila Kurtovic, Marketing Managerin des Unternehmens. «Jeder gewinnt: der Betrieb, die Konsumenten und besonders die Umwelt».

App ist jetzt bekannter

Die App «To Good To Go» gibt es eigentlich schon bald zwei Jahre. Konnte sie in Zürich schon nach kurzer Zeit Erfolge feiern, schien die App in der Ostschweiz nur auf geringes Interesse zu stossen. Letzes Jahr war gerade mal ein Lokal registriert (FM1Today berichtete). Dies hat sich mittlerweile geändert. «Wir haben jetzt ein Team in der Schweiz, welches die Lokale aktiv anfragt, bei uns mitzumachen», sagt Kurtovic. «So sind wir viel bekannter geworden und starten jetzt auch in der Ostschweiz durch.»

Viele Lokale in St.Gallen am Start

In St.Gallen bieten mittlerweile 24 Lokale ihre übrig gebliebenen Lebensmittel zu günstigen Preisen über die App an. Unter ihnen die Lokremise, die Kölbener Bäckerei und die ØYA Bar. «Die Welt braucht neue Ideen, die etwas bewegen. ‹Too Good To Go› ist eine davon, und wir sind mit dem ØYA gerne dabei», sagt Inhaber Marc Frischknecht. Auch bei der Bäckerei Kölbener ist man sich sicher: «‹Too Good To Go› hilft nicht nur Foodwaste zu verhindern. Das App verhilft uns auch zu mehr Kundenfrequenz und dazu, unseren Bekanntschaftsgrad zu erhöhen», sagt Inhaber Manuel Kölbener.

Ein Überraschungs-z’Nacht

Die Anwendung von «Too Good To Go» ist einfach: Die Kunden bestellen und bezahlen ihr Essen direkt auf der App und holen diese nach dem Mittagsservice oder vor Ladenschluss ab. Nur wählerisch sein darf man nicht, denn man weiss nie genau, was in der Überraschungstüte enthalten ist. Für vegetarische Nutzer hat es einen speziellen Filter auf der App. Diese Lokalen in St.Gallen findest du bisher in der App.

Partner Abholzeit Preis Caffè Spettacolo 20:00 – 20:45 CHF 4.90 Yoojij’s 21:00 – 22:00 CHF 9 (small) CHF 14 (regular) Lokremise – Lunch 13:40-14:00 CHF 7.90 Lokremise – Bruch 13:40-14:00 (nur Sonntags) CHF 12.90 Kölbener Bäckereien (3 Filialen) 17:30 – 18:00 CHF 5.90 Restaurant Pärkli 21:30 – 22:00 CHF 7.90 Restaurant Samosa 21:30 – 22:00 CHF 7.90 Restaurant Tibet Corner 13:45 – 14:15 CHF 5.90 Tiara’s Bakery 17:30 – 18:00 CHF 4.90 Kafi Franz 17:00 – 18:00 CHF 6.90 Weber’s Cafe 18:30 – 19:00 CHF 4.90 Schiffschuchi 17:45 – 18:30 CHF 7.90 Globus Delicatessa 18:30 – 19:00 CHF 14.90 Tibits 22:30 – 23:30 CHF 8.90 Abbraccio 17:30 – 18:00 CHF 4.90 Aemisegger Teigwaren 18:00 – 18:30 CHF 6.90 Indian Tandoori 12:45 – 13:30 CHF 6.90 Kim Ngoc 13:45 – 14:30 CHF 4.90 OYA Kafé Bar 09:15 – 11:00 CHF 4.90 Sai Gon Pho 13:15 – 13:45 CHF 4.90 Art of Cake (Horn) 17:20 – 18:00 CHF 4.90 Degonda Delikatessen 15:00 – 17:00 CHF 9.90 S’Teeblatt 18:00 – 18:30 CHF 5.90 Metrobeck by Weder 18:30 – 18:45 CHF 4.90

(kov)