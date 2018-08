Après-Ski bei 30 Grad

Normalerweise steht man hier in Skischuhen mit abgefrorenen Zehen und Eiskristallen in den Haaren – doch am Schlageropenair Flumserberg trieb die Sonne literweise Schweiss aus den Poren, Klappstühle standen auf der zweckentfremdeten Skipiste des Skigebiets Flumserberg und in der Après-Ski-Bar wurde eiskaltes Bier statt Glühwein serviert.

Après-Ski-Stimmung

Das Line-Up liess sich laut Schlagerfans sehen: Ex-Skirennläufer Hansi Hinterseer, die Zillertaler, Trauffer und DJ Ötzi sangen über Heimat, gebrochene Herzen und ewige Liebe. Doch so interessiert an den hochkarätigen Gästen waren nicht alle. «Ich habe keine Ahnung, wer hier am Openair spielt, ich bin nur hier weil die Stimmung einfach fantastisch ist» sagte Jonas aus Flums und goss sich dabei ein wenig Bier über sein Edelweisshemd.

Schlager und Schnupf – das perfekte Duo

«He wötsch au en Schnupf?» hörte man es immer wieder über die zertrampelte Wiese schreien, während jemand mit obligatem Schnupf-Bärtchen ein Döschen mit braunem Pulver aus der Hose klaubte. «Ein Schnupf gehört einfach dazu, das ist gesund und befreit die Nase», erklärte Manuel aus Herisau.

Weniger wegen des Schnupfes, aber mehr der Atmosphäre wegen ist Peter aus der Innerschweiz hier. «Die Kulisse hier ist so grandios, hier kann man alle Sorgen des Alltages vergessen und einfach die Schlagermusik geniessen. Für keinen Tag würde ich lieber einen Ferientag einlösen!»

Sonne, Sterne und Weihnachtsbeleuchtung

Spätestens bei Sonnenuntergang warf jeder kurz einen Blick auf das Bergpanorama. Die Sonne kratze an der Kante der Bergkette und tauchte die die Churfirsten in ein wunderbares Abendrot. Während die Sonne versank, sang DJ Ötzi über Sterne mit Namen und die Idylle schien ihren Höhepunkt erreicht zu haben, die nur noch von der Party-Stimmung bei Trauffers Auftritt würdig abgelöst werden konnte.

Trotz Dunkelheit wurde dann die Weihnachtsbeleuchtung, die immer noch (oder wieder?) um die Tanne inmitten des Festivalgeländes gewickelt war, nicht eingeschaltet. Was dann aber doch an Weihnachten erinnerte, war der Duft nach Kaffee Biberfladen, der sich über das Gelände zog – und die Skipiste fühlte sich in der kühlen Abendluft plötzlich doch ein wenig wie eine Skipiste an und erinnerte daran, dass in 5 Monaten hier bereits wieder die Pistenfahrzeuge ihre Bahnen ziehen.