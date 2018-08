Aratore spielt im Kader keine Rolle mehr

Das breit abgestützte Kader des FC St.Gallen schrumpft. Wie schon länger vermutet, steht Marco Aratore vor dem Absprung ins Ausland. Nun bestätigt dies auch der FCSG-Trainer Peter Zeidler: «Marco Aratore trainiert seit zwei Tagen nicht mehr mit dem Team. Er ist in den letzten Verhandlungen mit einem russischen Klub.»

Lüchinger und Mosevic verletzt

Am Sonntag gegen den FC Zürich auch nicht im Aufgebot steht Nicolas Lüchinger. Dieser leidet an einer Zerrung im Knie. Doch der Trainer gibt Entwarnung: «Lüchinger wird bald wieder fit sein.» Und auch Leonel Mosevich ist leicht lädiert und im Letzigrund nur Zuschauer auf der Tribüne.

FCZ ist schlagbar

Wie der FC St.Gallen ist auch der FC Zürich gut in die neue Saison gestartet. Beide Teams haben nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Doch die Statistik spricht für den FCZ. Die St.Galler konnten in den letzten fünf Meisterschaftsspielen gegen den FC Zürich nie gewinnen.



Und auch das Testspiel gegen den FCZ in der Sommerpause hat der FCSG verloren. «Hochverdient verloren», sagt Peter Zeidler. Und doch ist der FCSG-Trainer optimistisch: «Ich denke, wir sind nun soweit, dass wir nicht nur ein ernstzunehmender Gegner sind, sondern dass wir auch für ein Erfolgserlebnis sorgen können.»

Anpfiff zum Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Zürich und dem FC St.Gallen ist am Sonntag um 16 Uhr. Das Spiel gibt es im Liveticker auf FM1Today.

(lae)