Arbeiter von Betonelement erschlagen

Ein 58-jähriger Bauarbeiter war am Dienstag an der Saxerstrasse in Salez mit der Ausrichtung von Fassadenelementen beschäftigt. Dabei löste sich kurz vor 9 Uhr ein Betonelement und traf den Mann mit voller Wucht, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Trotz sofortiger Hilfe durch andere anwesende Arbeiter und dem eintreffenden Rettungsdienst musste der Notarzt noch auf der Unfallstelle den Tod des 58-Jährigen feststellen. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

(Kapo SG/ red.)