Arbeitslosenquote steigt im Januar leicht auf 2,8 Prozent

Die Schweizer Arbeitslosenquote ist im Januar von 2,7 auf 2,8 Prozent gestiegen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz bleibt auf sehr tiefem Niveau. Die entsprechende Quote stieg im Januar 2019 zwar leicht auf 2,8 Prozent, nachdem sie im Dezember 2018 noch 2,7 Prozent betrug.Bereinigt um saisonale Effekte bleibt die Quote aber unverändert bei 2,4 Prozent.