Arbon hat eine der besten Badibeizen

Auf den 8. Platz schafft es Robert Mutzner aus Buchs mit seiner Strandbadi-Beiz Buchhorn in Arbon. Gut bewertet wurden von der Gault-Millau-Redaktion nebst der Regionalität auch die riesige Sonnenterasse und die einmalige Lage.

Auszeichnung für Arbon

«Wir freuen uns riesig», sagt die Geschäftsführerin des Buchhorns, Verena Eggenberger, «zu verdanken ist dies unserem tollen Team, der hervorragenden Lage und natürlich unseren treuen Gästen.» Es sei auch eine Auszeichnung für den Standort Arbon.

Im Buchhorn gibt es nebst Klassikern wie Bratwurst mit Pommes Frites, Spaghetti, Burgern und Schnitzel auch jeden Tag ein neues Menu. Darunter auch asiatische Currys, Fischgerichte oder Vegi-Menus.

Gin-Tonic-Lachs und selbsgemachte Pasta

Den ersten Platz unter den Badi-Restaurants belegt übrigens das Seebad Enge in Zürich. Dort gibt es Speisen wie Erdbeer-Stangenselleriesalat oder mit Gin Tonic gebeizter Seelachs.

Auch kann in der Badi gefrühstückt werden, Avocado und Acai Beeren wurden allerdings aus dem Restaurant verbannt. Einen Platz hinter dem Seebad Enge liegt das Serini Eichholz in Bern. Hier soll es die besten Pizzas in ganz Bern geben, ausserdem werden dort die Pommes von Hand geschnitten.

Wer Pasta mag, sollte ins Seebad Trubikon nach Zug. Die drittplatzierte Badibeiz macht selber Pasta und Saucen und verwendet dazu lokales Gemüse und Fleisch. Die Liste mit allen aufgeführten Top-Ten-Badibeizen findet ihr hier.

(abl)