Argentinien und Uruguay ohne Strom

Der grosse argentinische Stromlieferant Edesur berichtet von einer «massiven elektrischen Störung». Betroffen sind laut Medien ganz Argentinien und Uruguay. Der Ausfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr Lokalzeit. Züge würden nicht mehr fahren und alle Lichtsignale seien ausgefallen.

Die Ursache sei ein Fehler im elektronischen Verbindungssystem, schreibt Edesur auf Twitter. In Teilen Argentiniens stehen am Sonntag lokale Wahlen an, ob diese durchgeführt werden können, ist noch unklar.

Insgesamt leben in Argentinien und Uruguay zusammen 48 Millionen Menschen. Auch Teile von Brasilien und Paraguay seien vom Stromausfall betroffen.

(red.)