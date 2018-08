Arizona nimmt Abschied von John McCain

Ein früherer Soldat salutiert vor dem Sarg des verstorbenen US-Senators und Kriegsveteranen John McCain im Parlamentsgebäude von Arizona. © KEYSTONE/EPA AP POOL/JAE C. HONG / POOL

Im US-Staat Arizona ist am Mittwoch Abschied genommen worden von dem verstorbenen Senator John McCain. In Begleitung von Polizisten auf Motorrädern wurde der in die US-Flagge gehüllte Sarg zum Kapitol in Phoenix gefahren, wo er von einer Ehrengarde empfangen wurde.