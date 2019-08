Armeechef will auch Transmenschen im Militär

In der Armee dienen können sollen auch Transmenschen. Der scheidende Armeechef Philippe Rebord will das Heer den gesellschaftlichen Änderungen anpassen. Auch einer Dienstpflicht für Frauen wäre er nicht abgeneigt. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der scheidende Armeechef Philippe Rebord will Vorgaben überarbeiten lassen, damit ein für untauglich befundener Transmann Dienst in der Schweizer Armee leisten kann. Die Armee müsse sich anpassen und weiterentwickeln, sagte er in einem Interview.