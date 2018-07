Orlik fällt für unbestimmte Zeit aus

Am 8. Juli verletzte sich der 23-jährige Maienfelder, Schlussgang-Teilnehmer am Eidgenössischen Fest 2016 in Estavayer, am Knie. Bei Untersuchungen stellte sich ein Anriss des Aussenbands heraus. Meniskus und Kreuzbänder sind unversehrt geblieben.

Die Teilnahme am vierten Bergkranzfest der Saison auf dem Weissenstein ob Solothurn kommt für Orlik nicht in Frage. Wie er auf seiner Homepage mitteilt, sind auch die noch vorgesehenen Starts am Nordwestschweizer Teilverbandsfest vom 5. August in Basel und am Saisonhöhepunkt, dem Schwägalp-Schwinget vom 19. August, ungewiss.

(SDA)