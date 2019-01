Arno Del Curto trainiert die ZSC Lions

Einen Tag nach der Niederlage gegen den HC Davos haben die ZSC Lions mit einem Trainerwechsel reagiert. Sie entliessen den Kanadier Serge Aubin und engagierten Arno Del Curto. Dieser war Ende November als Coach des HCD zurückgetreten.

Die Trennung von Aubin erfolgte, weil die Klubführung keine nachhaltigen Fortschritte feststellte und die letzte Niederlage gegen Davos (1:2 n.V. am Sonntag) «einen weiteren Rückschlag» bedeutete.

Del Curto war Ende November 2018 von seinem Traineramt beim HC Davos zurückgetreten – nach 22 Jahren als Headcoach.

Bei den ZSC Lions wird der Engadiner vom Emmentaler Michael Liniger (39) assistiert, der zuletzt in entsprechender Funktion bei den GCK Lions tätig war.

Für Del Curto ist es eine Rückkehr nach Zürich nach über 25 Jahren. Er hatte den ZSC schon zwischen 1991 und 1993 trainiert.

Am Dienstagmorgen werden Del Curto und Liniger das erste Training der ZSC Lions leiten, am Wochenende stehen bereits die ersten Spiele an.

Folgt mehr…

(SDA/red.)