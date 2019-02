Arrival – «Die Schlagerpiloten»

TELAMO Geschäftsführer Ken Otremba freut sich über das neue Schlager-Trio: «Mit Stefan Peters, Frank Cordes und Kevin Marx haben wir drei Schlagerpiloten gewinnen können, die bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung ihres Albums „Lass uns fliegen“ den begehrten smago-Award als „Schlagerüberflieger des Jahres“ 2019 erhalten haben.»

Mit den Schlagerpiloten wurde ein rundherum gelungenes Schlagerprojekt ins Leben gerufen. Die drei Sympathieträger haben bereits erfolgreiche Solo-Karrieren hingelegt: Das Allroundtalent Stefan Peters (Pössnicker) hat als Produzent, Sänger, Songwriter und Komponist mit zahlreichen Grössen der Schlagerbranche zusammengearbeitet und etliche Auszeichnungen erhalten. Auch Frank Cordes ist als Sänger, Produzent und Songwriter kein Unbekannter in der Musikbranche, seine markante Stimme ist vielen Schlagerfans im Ohr. Kevin Marx bringt nicht nur sein stimmliches Talent ein, er ist auch für die Bühnenchoreographie der Schlagerpiloten verantwortlich. Das Tanzen ist seine Leidenschaft und er konnte sich sogar als Vize-Europameister im Freestyle durchsetzen.

«Mit der Telamo an Board sollten sich alle Schlagerfreunde schon mal gut anschnallen, denn wir begeben uns gemeinsam auf eine turbulente musikalische Reise,» melden die «Schlagerpiloten» vom Rollfeld. «Wir sind fertig zum Start und servieren schon bald mit unserer erweiterten und Schlager-erprobten Crew eine hörenswerte Auswahl an mitreißenden Liedern, die uns allen die gemeinsame Flugzeit äußerst angenehm gestalten wird.»

Das Album „Lass uns fliegen“ erscheint am 19.04.2019. (Telamo)