Arsenal beendet Unentschieden-Serie

Pierre-Emerick Aubameyang schoss Arsenal zum Sieg © KEYSTONE/AP PA/JOHN WALTON

Drei Spiele in Folge büsst Arsenal in der Premier League durch lauter Unentschieden Punkte ein. Mit einem 2:1 in Bournemouth kehren die Gunners in der 13. Runde zum Erfolg zurück.Nach dem miserablen Saisonstart mit zwei Niederlagen hat Arsenal in der Meisterschaft nicht mehr verloren.