Asap Rocky bestätigt nach Knastaufenthalt Konzert in der Schweiz

Asap Rocky (erster von rechts) nach seiner Freilassung am 2. August in Stockholm. © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/FREDRIK PERSSON

Der US-amerikanische Rapper Asap Rocky kehrt kurz nach seinem Gefängnisaufenthalt in Schweden nach Europa zurück: In Orpund BE gibt er am 17. August am Royal Arena Festival ein Konzert.Die Veranstalter gaben am Mittwoch bekannt, Asap Rockys Management habe den Auftritt des Rappers bestätigt.