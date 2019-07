Asbest verzögert Untersuchungen an Walliser Viadukt

Der Viadukt in Riddes wird täglich von rund 10'000 Fahrzeugen überquert. Er dient der Kantonsstrasse T9 zur Überquerung der Rhone, mehrerer kommunaler Strassen und Wege, der A9 sowie der Bahngleise der Simplonlinie. © Keystone/LAURENT GILLIERON

Die Untersuchungen am beschädigten Viadukt in Riddes VS an der A9 dauern länger als erwartet. Grund ist unter anderem Asbest in der Brücke. Die Analysen werden sich vermutlich bis Ende Jahr hinziehen. Bis dahin ist der Viadukt für den Schwerverkehr gesperrt.